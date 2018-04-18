القاهرة - أ ش أ

أعرب حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بالفوز الذي حققه فريقه على وادي دجلة بهدف نظيف سجله وليد أزراو، في المباراة التي أقيمت بينهما علي إستاد القاهرة، موجها الشكر للاعبين بعد المجهود الذي بذل خلال اللقاء.

وقال البدري – في تصريحاته عقب المباراة – إن مباراة دجلة شهدت تغييرات في بعض المراكز مع منح الفرصة لبعض اللاعبين الذين لم يشاركوا، موضحا أن هناك أهدافا مهمة أمام الأهلي هذا الموسم بعد حسم لقب الدوري منها كأس مصر ومباراتي دوري المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، إلي جانب استمرار البحث عن تحطيم الأرقام القياسية من حيث عدد النقاط التي يحصل عليها الفريق في بطولة الدوري هذا الموسم، وعدد الأهداف التي يسجلها الفريق .

وأشاد البدري بإلتزام اللاعبين، رغم حسم الفريق للدوري،مشيدا بإصرار الجميع على تحقيق الفوز في المباريات المتبقية رغم تغير بعض اللاعبين .