الإسماعيلية -أ ش أ

اختتمت مساء يوم الثلاثاء، فعاليات الدورة الـ 20 لمهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والروائية القصيرة، بحفل أقيم بالقاعة الرئيسية لقصر ثقافة مدينة الإسماعيلية.

حضر الحفل محافظ الإسماعيلية اللواء ياسين طاهر حيث تم تقديم فقرات غنائية فنية قصيرة، وتكريم المخرج السويسري العراقي الأصل سمير جمال الدين وتقديم درع المهرجان له نتيجة لمشواره السينمائي.

وأعلنت لجنة التحكيم، جوائز المسابقة الرسمية حيث فاز الفيلم الكويتي (نقلة) بجائزة أفضل فيلم بقسم الرسوم المتحركة بالمسابقة الرسمية للمهرجان، ومنحت لجنة التحكيم جائزة خاصة للفيلم السويسري الكرواتي المشترك (ايربورت).

كما فاز الفيلم الإسباني (التذكره) بجائزة أفضل فيلم بقسم الأفلام الروائية القصيرة، وفاز الفيلم السويسري (فاس ان مكة) بجائزة لجنة التحكيم الخاصة، والفيلم السويسري (سر عربي) بجائزة أفضل فيلم بقسم الأفلام التسجيلية القصيرة، والفيلم الإسباني (تحت الأرض) بجائزة لجنة التحكيم الخاصة، وفي قسم الأفلام التسجيلية الطويلة، فاز الفيلم الإماراتي (شاب خوص) بجائزة أفضل فيلم، وفاز الفيلم الألماني (ومان فيكتشين) بجائزة لجنة التحكيم الخاصة.

وبدورها، منحت الجمعية المصرية للرسوم المتحركة، خلال حفل الختام، جائزة أفضل فيلم أجنبي للفيلم الإسباني (تالينت سكارت) وفاز بجائزة أفضل فيلم عربي الفيلم الكويتي (نقلة).

ومن جانبها، منحت لجنة النقاد الدوليين جائزتها للفيلم السوري (يوم واحد في حلب).

وشارك 62 فيلما تمثل 48 دولة من مختلف دول العالم في المسابقة الرسمية للمهرجان الذي عقد خلال الفترة من 11 إلى 17 أبريل الجاري.