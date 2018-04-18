نيويورك - أ ش أ

صرح مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا بإنه لا بد من الامتناع عن الخطابات المحرضة على الرئيس الشرعي في سوريا في إشارة إلي الرئيس بشار الأسد.

وأكد أن موسكو ودمشق بصدد إعادة من خرج من الغوطة الشرقية وتقديم المساعدات اللازمة، وتعملان إعادة تأهيل البنية التحتية للغوطة الشرقية.

ولفت نيبينزيا إلي من يموت من المدنيين في الرقة كل يوم جراء الألغام والدمار الواسع ، مشيرا إلي أن ملفا الرقة ومخيم الركبان لا بد أن يكونا ضمن اهتمامات جميع المنظمات الدولية.

ومن جانبه، طالب مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي بوقف جميع الهجمات على المدنيين في سوريا.

ودعا العتيبي في كلمته خلال جلسة مجلس الأمن الدولي لبحث الوضع الإنساني في الرقة السورية، الحكومة السورية لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية للمحتاجين، مشددا على ضرورة المشاركة فاعلة في مؤتمر المانحين ببروكسل الأسبوع القادم.