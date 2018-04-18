قنا - أ ش أ

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نقادة جنوب محافظة قنا، حملة مكبرة لرفع المخلفات من جانبي الترع والمصارف بمنطقة الشيخ حسين ونجع أبو عطا، وذلك بناءً على توجيهات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا بضرورة القضاء على العشوائيات وإبراز المظهر الجمالي والحضاري بمختلف مدن وقرى المحافظة.

قاد الحملة المهندسة فاطمة أحمد إبراهيم رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نقادة، وأسفرت الحملة عن رفع 100 طن مخلفات على جانبي الترع والمصارف ناتجة عن أعمال التطهير لتلك الترع بمدخل منطقة الشيخ حسين ونجع أبوعطا، وذلك من خلال الاستعانة بمعدات مرفق النظافة بمجلس المدينة، وأكدت رئيس مدينة نقادة استمرار حملات النظافة لرفع المخلفات بكافة قرى المركز.