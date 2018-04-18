أخبار مصر - الأربعاء 18 إبريل - فيصل زكى

* شكرى لنظيره البوروندى: لم نرغب فى إعاقة بناء سد النهضة

* المطالبة بإنشاء صندوق مصرى صينى للاستثمار فى إفريقيا.

* 15 مليار دولار صادرات قطاع الاتصالات عام 2025.

* شريف فتحي يفتتح مؤتمر ومعرض الطيران الأفريقي ٢٠١٨.

* وزير الرى: مؤتمر دولى فى أكتوبر المقبل لمناقشة التحديات المائية فى إفريقيا.

* اليوم الزمالك يواجه المقاولون لإيقاف الهزائم وإعادة الثقة مع الجماهير.

* الإسماعيلى يصطدم بمصر المقاصة فى مشوار تأميم وصافة الدورى



* رئيس الوزراء يبحث طرح المرحلة الثانية بمشروع الـ 1.5 مليون فدان.

* عبدالعال: لابد من تعديل يقصر التصويت بالاسم على إسقاط العضوية سأعلق أسماء المتغيبين فى الاماكن العامة بدوائرهم.

* الأحوزة العمرانية والسماح بزراعة الأرز.. فى بيانات عاجلة للنواب.

* فى منتدى التعاون الصينى الإفريقى: مميش: 70% نسبة صادرات شركات المنطقة الاقتصادية بقناة السويس.

* قافلة الأزهر الطبية تفحص 2518 مريضًا فى تشاد.

* وزير العدل والنائب العام السعودى يبحثان تعزيز التعاون بين البلدين.

* سلامة يستقبل رئيس مركز البحرين للدراسات الإستراتيجية.

* خلال اجتماع مع فريق التعاون بين البلدين: وزير الكهرباء يؤكد ضرورة اختيار مكتب استشارى واحد لمشروع الربط مع السعودية.

* 114 مليون جنيه لتمويل شراء أجهزة كهربائية للمستفيدين من مشروع«أهالينا».

* بحث حركة التجارة والنقل بين مصر والعراق والأردن.

* حملة ببورسعيد للتعريف بقانون التأمين الصحى.

* 10 آلاف جنيه للاقتصادى و20 آلفا للخمس نجوم تيسير إجراءات حصول المصريين بالخارج على تأشيرة الحج.

* رئيس الوزراء يلتقى وزير شؤون مجلس الوزراء بالأمارات.

* تيسير إجراءات حصول المصريين بالخارج على تأشيرة الحج.

* محافظ السويس يتفقد المشروعات الصناعية بالأدبية والسخنة لحل مشكلاتها.

* 220 مليون جنيه لتطوير مستشفى جرجا.

* محافظ مطروح : افتتاح محطة لتحلية مياه البحر بالرميلة 25 أبريل الحالى.

* مشروع للإسكان الاجتماعى بكفر الشيخ بعد إخلاء مقلب القمامة.

* قوافل وبرامج تعليمية لطلاب الثانوية العامة بشمال سيناء.

* البدرى يؤكد التجديد لعامين: ولا نقف على لاعب مهما يكن اسمه.

* المصري يفوز على مونانا الجابونى بعد مباراة مثيرة ويتأهل لدورى المجموعات فى الكونفدرالية.

* “إسماعيل” :إيجاد مجتمعات عمرانية جديدة وتوفير فرص العمل.. علي رأس توجهات الدولة.

* مصر لاعب أساسي في سوق الطاقة العالمية.

* تشغيل تجريبي لمطاري “سفنكس” والعاصمة الإدارية.. والافتتاح في يونيه.

* وزيرة التخطيط: انتهي عصر “المسكنات” ولا مكان للمحسوبية

* شهادة رؤساء شركات البترول العالمية في مؤتمر “موك 2018”.

* مصر تمتلك مقومات.. تجعلها لاعباً رئيسياً في “الطاقة”.

* احتياطيات هائلة من الغاز.. شرق المتوسط.

* نسعي للوصول إلي 3 أضعاف الإنتاج المحلي بحلول 2020.

* الملا يؤكد:حقل “ظُهر” غير المشهد العالمي للغاز.

* 4 مشروعات لتنمية الاكتشافات بإنتاج 1.6 مليار قدم يومياً.

* نسعي لتحقيق الاكتفاء الذاتي.. بنهاية العام الجاري.

* وزير الصناعة أمام مؤتمر المائدة المستديرة لأكسفورد العالمية:نجحنا في تخفيض عجز الميزان التجاري 25% في 2017.

* تبادل الخبرات مع النيابة السعودية.

* 23 ألف جنيه للمتر التجاري في مزاد العاشر.

* مواجهة غامضة بين الزمالك والمقاولون ..جلال ونبيل .. ماذا بعد التعديل …؟