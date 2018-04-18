صحافة مصرية: البرلمان يقر مشروع قانون حماية المستهلك الجديد
أخبار مصر - الأربعاء 18 إبريل - فيصل زكى
* شكرى لنظيره البوروندى: لم نرغب فى إعاقة بناء سد النهضة
* المطالبة بإنشاء صندوق مصرى صينى للاستثمار فى إفريقيا.
* 15 مليار دولار صادرات قطاع الاتصالات عام 2025.
* شريف فتحي يفتتح مؤتمر ومعرض الطيران الأفريقي ٢٠١٨.
* وزير الرى: مؤتمر دولى فى أكتوبر المقبل لمناقشة التحديات المائية فى إفريقيا.
* اليوم الزمالك يواجه المقاولون لإيقاف الهزائم وإعادة الثقة مع الجماهير.
* الإسماعيلى يصطدم بمصر المقاصة فى مشوار تأميم وصافة الدورى
* رئيس الوزراء يبحث طرح المرحلة الثانية بمشروع الـ 1.5 مليون فدان.
* عبدالعال: لابد من تعديل يقصر التصويت بالاسم على إسقاط العضوية سأعلق أسماء المتغيبين فى الاماكن العامة بدوائرهم.
* الأحوزة العمرانية والسماح بزراعة الأرز.. فى بيانات عاجلة للنواب.
* فى منتدى التعاون الصينى الإفريقى: مميش: 70% نسبة صادرات شركات المنطقة الاقتصادية بقناة السويس.
* قافلة الأزهر الطبية تفحص 2518 مريضًا فى تشاد.
* وزير العدل والنائب العام السعودى يبحثان تعزيز التعاون بين البلدين.
* سلامة يستقبل رئيس مركز البحرين للدراسات الإستراتيجية.
* خلال اجتماع مع فريق التعاون بين البلدين: وزير الكهرباء يؤكد ضرورة اختيار مكتب استشارى واحد لمشروع الربط مع السعودية.
* 114 مليون جنيه لتمويل شراء أجهزة كهربائية للمستفيدين من مشروع«أهالينا».
* بحث حركة التجارة والنقل بين مصر والعراق والأردن.
* حملة ببورسعيد للتعريف بقانون التأمين الصحى.
* 10 آلاف جنيه للاقتصادى و20 آلفا للخمس نجوم تيسير إجراءات حصول المصريين بالخارج على تأشيرة الحج.
* رئيس الوزراء يلتقى وزير شؤون مجلس الوزراء بالأمارات.
* تيسير إجراءات حصول المصريين بالخارج على تأشيرة الحج.
* محافظ السويس يتفقد المشروعات الصناعية بالأدبية والسخنة لحل مشكلاتها.
* 220 مليون جنيه لتطوير مستشفى جرجا.
* محافظ مطروح : افتتاح محطة لتحلية مياه البحر بالرميلة 25 أبريل الحالى.
* مشروع للإسكان الاجتماعى بكفر الشيخ بعد إخلاء مقلب القمامة.
* قوافل وبرامج تعليمية لطلاب الثانوية العامة بشمال سيناء.
* البدرى يؤكد التجديد لعامين: ولا نقف على لاعب مهما يكن اسمه.
* المصري يفوز على مونانا الجابونى بعد مباراة مثيرة ويتأهل لدورى المجموعات فى الكونفدرالية.
* “إسماعيل” :إيجاد مجتمعات عمرانية جديدة وتوفير فرص العمل.. علي رأس توجهات الدولة.
* مصر لاعب أساسي في سوق الطاقة العالمية.
* تشغيل تجريبي لمطاري “سفنكس” والعاصمة الإدارية.. والافتتاح في يونيه.
* وزيرة التخطيط: انتهي عصر “المسكنات” ولا مكان للمحسوبية
* شهادة رؤساء شركات البترول العالمية في مؤتمر “موك 2018”.
* مصر تمتلك مقومات.. تجعلها لاعباً رئيسياً في “الطاقة”.
* احتياطيات هائلة من الغاز.. شرق المتوسط.
* نسعي للوصول إلي 3 أضعاف الإنتاج المحلي بحلول 2020.
* الملا يؤكد:حقل “ظُهر” غير المشهد العالمي للغاز.
* 4 مشروعات لتنمية الاكتشافات بإنتاج 1.6 مليار قدم يومياً.
* نسعي لتحقيق الاكتفاء الذاتي.. بنهاية العام الجاري.
* وزير الصناعة أمام مؤتمر المائدة المستديرة لأكسفورد العالمية:نجحنا في تخفيض عجز الميزان التجاري 25% في 2017.
* تبادل الخبرات مع النيابة السعودية.
* 23 ألف جنيه للمتر التجاري في مزاد العاشر.
* مواجهة غامضة بين الزمالك والمقاولون ..جلال ونبيل .. ماذا بعد التعديل …؟
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