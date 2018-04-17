وزير الخارجية يجرى محادثات مع رئيس البرلمان البوروندي في العاصمة بوجمبورا 2018/04/17 - 23:46 وزير الخارجية يجرى محادثات مع رئيس البرلمان البوروندي في العاصمة بوجمبورا2018-04-17T23:46:52+00:00 تقارير مصورة بدون تعليقات أخبار مصر موضوعات مشابهة اقتراب موعد نهاية الاعمال الإنشائية لمحور روض الفرج وزارة الداخلية: ضبط 209 متهمين بحوزتهم 240 قطعة سلاح ناري وورشتين لتصنيع الأسلحة وزير الدفاع يلتقي الدراسين بالمعاهد التعليمية عبر شبكة الفيديو كونفرانس الملك سلمان والرئيس السيسي وقادة عرب يشهدون ختام تمرين درع الخليج المشترك بالسعودية جهود ضبط الأمن المكتب التنفيذى لوزراء النقل العرب يقر دراسة متكاملة لانشاء تكتل بحرى
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