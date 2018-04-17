الغردقة - أ ش أ

تمكنت مديرية الطب البيطرى بالبحرالأحمر باشراف الدكتور فتحى سلمى مديرعام الطب البيطرى وبالتنسيق مع مباحث التموين من ضبط 395 كيلو جراما من الدواجن المجمده ومصنعاتها داخل إحدى الثلاجات بمدينة الغردقة غير صالحة للاستهلاك.

وقال مدير عام الطب,في بيان له اليوم,إن الكمية التى ضبطها عبارة عن 112كيلوجراما من دواجن بانيه و141 كيلو وراك مجمدة و15كيلو صدور بالعظم و127كيلو دواجن مجمدة.

وأضاف سلمى أن جميع الكميات السابقة داخل عبوات بلاستيك لا يوجد تاريخ صلاحية لها ولا أسم مجزر ويوجد تغير للخواص الطبيعية مثل اللون والرائحة وغير معلومة المصدر وفاسدة وغيرصالحة للاستهلاك الآدمي.

وأوضح أنه تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.