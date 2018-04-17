واشنطن - أ ش أ

رفع صندوق النقد الدولي، اليوم الثلاثاء، من توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام الجاري إلى 5.2% مقابل 5% التي توقعها أكتوبر الماضي، مستفيدا من الزخم القوي لارتفاع معدلات الطلب المحلي وانعكاسا لآثار الإصلاحات والإجراءات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة المصرية ضمن برنامجها الاقتصادي.

وتوقع تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، الصادر على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، والذي تشارك فيها مصر بوفد رفيع المستوى، أن تحقق مصر نموا بواقع 5.2% على أن يرتفع إلى 5.5% في 2019.

وكانت بعثة صندوق النقد الدولي، قد زارت مصر في الفترة من 25 أكتوبر إلى 9 نوفمبر 2017، لإجراء المراجعة الثانية للاقتصاد، والتي أسفرت عن موافقة المجلس التنفيذي للصندوق عن صرف الشريحة الثالثة من قرضه لمصر، بقيمة ملياري دولار أمريكي، ليصل إجمالي ما حصلت عليه مصر إلى نحو 6.08 مليار دولار أمريكي، من إجمالي القرض الذي تبلغ قيمته 12 مليار دولار أمريكي، على أن تزور البعثة القاهرة خلال مايو المقبل، لإجراء المراجعة الثالثة.