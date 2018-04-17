القاهرة - أ ش أ

أكد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الري والموارد المائية, أن مصر تسعى لحل عادل فيما يتعلق بقضية سد النهضة الإثيوبي, موضحا أن الحل العادل يتضمن تقليل التأثيرات الضارة للسد وتفهم الطموحات التنموية للطرف الآخر, مؤكدا أن مصر دائما ما كانت دولة تعاون وتنمية وسلام.

ولفت الوزير – خلال ندوة “المياه والتنمية المستدامة” في مقر المجلس الأعلى للثقافة اليوم الثلاثاء – أن مصر دولة صحراوية (95% من المساحة صحراء), وتعتمد على المياه من خارج الحدود بنسبة 97% وهو ما يمثل عبئا كبيرا لتأمين تلك الكميات بعكس دول حوض النيل الأخرى التي تتمتع بوفرة في المياه, كما أن مصر هي الدولة الوحيدة في حوض النيل التي تعيد استخدام المياه كم أنها من أكثر الدول جفافا في العالم.

وأكد عبد العاطي أن مصر ليست ضد بناء السدود في دول حوض النيل على المطلق, حيث شاركت في بناء عدة سدود في أفريقيا منها سد أوين في أوغندا, كما تم بناء سدود في أثيوبيا والسودان بالتنسيق مع مصر.

وأكد الوزير أن مصر لا تلقي أي قطرة مياه في البحر , إلا المياه التي لا تصلح لإعادة الاستخدام بسبب ارتفاع نسبة الأملاح والتلوث, مشيرا إلى أن نظام إدارة المياه في مصر الأعلى في أفريقيا ومن الأعلى في العالم حيث تتجاوز نسبته 85% .