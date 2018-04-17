اختتام الدورة الخامسة لفعاليات مهرجان الحرية المسرحي
الإسكندرية - أ ش أ
اختتم مهرجان الحرية المسرحي فعاليات دورته الخامسة مساء اليوم على مسرح مركز الحرية للابداع التابع لصندوق التنمية الثقافية بالاسكندرية.
حضر حفل الختام الفنان أشرف ذكى نقيب الممثلين , الفنان الدكتور وليد قانوش مدير مركز الحرية للابداع , و المخرج محمد مرسى مدير المهرجان , و أعضاء لجنتى التحكيم و المشاهدة , و عدد من الفنانين و المسرحيين و المهتمين بالحركة الفنية بالثغر .
وأكدت الفنانة سميرة عبد العزيز, رئيس المهرجان في كلمة لها, على قيمة التنافس التى ظهرت بين العروض المشاركة واهميته لجمهور الاسكندرية العظيم .
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