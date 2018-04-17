بورسعيد - أ ش أ

تفقد وزير الشباب والرياضة المهندس خالد عبدالعزيز, اليوم الثلاثاء, المدينة الرياضية بحي الضواحي في محافظة بورسعيد, على هامش زيارته للمحافظة لحضور مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري أمام نظيره “مونتانا” الجابوني في البطولة الكونفدرالية.

رافق الوزير, خلال جولته التفقدية, محافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان, ومدير عام مديرية الشباب والرياضة الدكتور علي أبوسمرة, ووكيل المديرية عبدالفتاح حافظ, وعدد من قيادات الوزارة ومديرية الشباب والرياضة.

كما تفقد الوزير عددا من المنشآت الرياضية بالقرية, بالإضافة إلي تفقده عددا من الفرق الرياضية التي تمارس أنشطتها للناشئين بالمدينة في عدة ألعاب, منها: (الجمباز, والباليه, والكاراتيه, وكرة القدم), والتقط مع لاعبي الفرق من الناشئين الصور التذكارية.