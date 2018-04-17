أخبار مصر - عصمت سعد

صرح الإعلامي أحمد خيري المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إن اتحاد طلاب الجمهورية قام بزيارة تثقيفية لمجلس النواب اليوم الثلاثاء في إطار التعاون بين الوزارة ومجلس النواب؛ لترسيخ مبادئ المواطنة، وتوعية الطلاب بأهمية المشاركة السياسية، وإرشادهم بواقع الممارسة الفعلية للديمقراطية، والوقوف على كافة الحقوق والواجبات تجاه الوطن.

من جانب اخر قام الدكتور رسمى عبد الملك رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى ببيت العائلة المصرية بعقد اجتماع مع أعضاء اللجنة لمناقشة الانشطة وما تم تنفيذه، مؤكدا على أهمية تفعيل الدورالأمثل للأخصائي الاجتماعي المشرف على جماعة أصدقاء بيت العائلة بالمدارس بما يتناسب مع المرحلة العصرية وأهدافها، من خلال وضع واستخدام معايير سليمة، وأسس علمية متقدمة، ونشاطات تساعد النشء على كيفية التعامل مع معطيات العصر، والحفاظ على النسيج الوطني، والعمل على وجود”الشخصية المرجعية” بالمدرسة، يستقي منها الطلاب كل ما يلزمهم من معلومات وتوجهات.

كما طالب عبد الملك بوضع معايير تقيمية وشروط وأسس يتم من خلالها اختيار الأخصائي الاجتماعي في المرحلة القادمة، مع الوضع في الإعتبار العمل علي رفع كفاءة الأخصائيين الحاليين من دورات تدريبية وتعريفهم بالدور الخطير المنوط بهم.