القاهرة - أ ش أ

قال رئيس الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية الدكتور هشام عزمي، اليوم /الثلاثاء/، إن تراث القدس اليوم مهدد بالخطر جراء الممارسات الإسرائيلية تجاهه، فقد تم هدم حي المغاربة كاملا وطرد جميع سكانه.

جاء ذلك خلال احتفال دار الكتب باليوم العالمي للتراث وذلك بالتعاون مع مشيخة الأزهر تحت رعاية فضيلة شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب.

وأقيمت خلال الاحتفالية ندوة دولية بعنوان (القدس تراث لا ينسى) بقاعة الأزهر للمؤتمرات، بمشاركة رئيس الهئة العامة لدار الكتب وفضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، فضيلة الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر، الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر وعدد من علماء الأزهر والأكاديميين والمؤرخين.

وأشار عزمي – خلال الاحتفالية – إلى انعقاد القمة العربية مؤخرا متخذة من القدس محورا لها، منوها أن الأزهر الشريف يعقد هذه الندوة للتأكيد على أن فلسطين ستبقى في وجدان العرب والمسلمين.

وأكد أنها تأتي في محاولة لتكثيف الجهود المؤكدة على عروبة القدس، وأن دار الكتب تفخر باقتنائها لكتب ووثائق ثمينة ومئات من العناوين التي تتناول مدينة القدس وتؤكد على هويتها العربية.

يشار إلى أن الندوة جاءت في إطار إعلان الأزهر الشريف عام 2018 (عام القدس)، وشاركت دار الكتب والوثائق على هامشها بمعرض للوثائق والدوريات والكتب من إصداراتها عن القدس والقضية الفلسطينية.