بغداد - أ ش أ

أعلن القائد العام للقوات المسلحة ورئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي, اليوم الثلاثاء، إطلاق عملية أمنية لتطهير مناطق الجزيرة وأعالي الفرات في محافظة الأنبار.

وقال العبادي – في كلمة خلال المؤتمر الأسبوعي الذي نقلته قناة “السومرية نيوز” – “أطلقنا عملية أمنية لتطهير منطقة الجزيرة وأعالي الفرات لمنع تأسيس جماعات إرهابية”, مضيفا أن الإجراءات الأخيرة ضد المفسدين ورسالة واضحة لمطاردة المطلوبين.

وأكد العبادي على اتخاذ إجراءات لحماية الحدود مع سوريا, مشددا على أن تنظيم “داعش” الإرهابي لن يتمكن من اختراق العراق مرة أخرى.