وزارة الداخلية: ضبط 209 متهمين بحوزتهم 240 قطعة سلاح ناري وورشتين لتصنيع الأسلحة 2018/04/17 - 20:44 وزارة الداخلية: ضبط 209 متهمين بحوزتهم 240 قطعة سلاح ناري وورشتين لتصنيع الأسلحة2018-04-17T20:44:45+00:00 تقارير مصورة بدون تعليقات أخبار مصر موضوعات مشابهة وزير الدفاع يلتقي الدراسين بالمعاهد التعليمية عبر شبكة الفيديو كونفرانس الملك سلمان والرئيس السيسي وقادة عرب يشهدون ختام تمرين درع الخليج المشترك بالسعودية جهود ضبط الأمن المكتب التنفيذى لوزراء النقل العرب يقر دراسة متكاملة لانشاء تكتل بحرى وزير الزراعة : هناك عددمن التطبيقات و الإستخدامات السلمية للطاقة الذرية 14-4-2018 هيئة الرقابة الإدارية تعلن تشكيل مجلس إدارة الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد 14-4-2018
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