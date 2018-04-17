واشنطن - أ ش أ

كشف مسئول بالإدارة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن مايكل كاتانزارو كبير مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشئون الطاقة والبيئة المحلية، يعتزم الاستقالة من منصبه.

ونقلت شبكة “إي&إي”الأمريكية المتخصصة في أخبار الطاقة والبيئة عن المسئول – الذي لم تذكر اسمه – قوله إنه من المتوقع أن يستقيل كاتانزارو، الذي يرأس الفريق المعني بشئون الطاقة والبيئة المحلية في المجلس الاقتصادي الوطني بالبيت الأبيض منذ فبراير 2017، الأسبوع المقبل.

وأوضحت أنه يعتزم العودة إلى مجموعة “سي جي سي إن جروب”-وهي جماعة ضغط جمهورية وشركة قانونية في واشنطن- والتي كان يعمل بها قبل العمل داخل الإدارة الأمريكية، وهو الأمر الذي أكدته المجموعة.

وأشارت الشبكة إلى أن كاتانزارو، الذي كان قليل الظهور كواجهة لسياسة ترامب البيئية، كان عاملا محوريا في صنع سياسات ترامب للطاقة وإلغاء القوانين الخاصة بالبيئة التي وضعتها إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما.

ومن بين القضايا الهامة التي عمل عليها المسئول الأمريكي جهود إلغاء خطة الطاقة النظيفة التي أصدرتها إدارة أوباما، وإلغاء توقيع الأخير قانون المياه النظيفة، كما كان كاتانزارو لاعبا أساسيا في قرار الإدارة مؤخرا تخفيف المعايير المناخية الخاصة بعوادم السيارات.

ولم توضح أي مصادر سياسية أو إعلامية أسباب الاستقالة فور إعلانها لأول مرة من جانب “إي&إي”. وقالت مجلة “ذا هيل” الأمريكية إن كاتانزارو والبيت الأبيض لم يردا على طلبات التعليق على الأنباء، فيما لم تتضح بعد هوية من سيخلفه في منصبه.