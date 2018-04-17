اخبار مصر

اشراف : وجدان مباشر

اعداد : عماد حنفى

انعكاسا للاهمية الخاصة التي توليها لمصر لتعزيز علاقاتها مع دول حوض نهر النيل بشكل عام، ودولة بوروندى على وجه الخصوص ، اجرى وزير الخارجية سامح شكري عددا من اللقاءات الهامة شملت لقائه ونظيره البورندى ورئيس الجمعية الوطنية البوروندية حيث استعرض الجانبان العلاقات الثنائية اضافة لعدد من الملفات الإقليمية المتعلقة بالوضع في القارة الأفريقية

وزير الخارجية يعقد جلسة مباحثات موسعة مع نظيره البوروندي

وزير الخارجية يبحث تعزيز التعاون مع رئيس البرلمان البوروندي

وفى القاهرة … وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم الثلاثاء، برئاسة على عبد العال على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن “تنظيم إجراءات التحفظ و الإدارة والتصرف فى أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين” نهائيا بأغلبية ثلثي الأعضاء

البرلمان يقر مشروع قانون “التصرف بأموال الجماعات الارهابية”

دوليا .. دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش, الحكومة السورية إلى تسهيل مهمة مفتشي منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ، فيما كشف وزير الخارجية السعودي عادل الجبير, أن المملكة عرضت إرسال قوات تابعة للتحالف الإسلامي إلى سوريا, مؤكدا أن المقترح يتم مناقشته حاليا .

جوتيريش يدعو سوريا لتسهيل مهمة “حظر الأسلحة الكيميائية”

الجبير: عرضنا إرسال قوات تابعة للتحالف الإسلامي إلى سوريا

اقتصاديا … أعلن نائب الرئيس التنفيذي لشركة إديسون العالمية نيكولا مونتي البدء في تنفيذ خطة تنمية 3 مناطق جديدة شمال حقول أبو قير، من خلال ربطها بالتسهيلات والبنية التحتية لتنمية الاحتياطي بحوالي 500 مليار قدم مكعب غاز

إديسون: بدء تنمية احتياطي الغاز شمال حقول أبو قير

كما صرح فابيو كافانا الرئيس التنفيذي لشركة أيوك التابعة لإيني الإيطالية اليوم الثلاثاء بان شركته تستهدف رفع إنتاج حقل ظٌهر للغاز بالبحر المتوسط في مصر إلى ملياري قدم مكعبة يوميا بنهاية 2018.

“إيني” تستهدف رفع إنتاج حقل ظهر إلى ملياري قدم

وعن انباء الطقس غدا ، يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأربعاء طقس معتدل على السواحل الشمالية حار على الوجه البحري والقاهرة, شديد الحرارة على جنوب البلاد نهارا مائل للبرودة ليلا, وتكون درجات الحرارة المتوقعة بالقاهرة 21 35 – وسط الدلتا 20 34 – الإسكندرية 17 26 – بلطيم 16 26 – مطروح 15 26 السلوم 16 27 سيوة 17 30 .

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