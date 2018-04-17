اخبار مصر - سماء المنياوى

اختتمت في العاصمة المصرية القاهرة فعاليات مؤتمر اتحاد المدربين العرب الثالث للتنمية المستدامة 2030 بعناون واقع التعليم والتدريب من أجل العمل والاستدامة.

وأصدر المؤتمر عدداً من التوصيات التي من شأنها المساهمة في تدريب الشباب العربي وتأهيلهم للدخول إلى سوق العمل بجدارة، وذلك من خلال عقد مؤتمرات ومعارض لتوظيف الشباب، وتنشيط مبادرات المسؤولية المجتمعية لتعزيز دور المؤسسات والشركات والمنظمات العربية في التنمية المستدامة وإعداد أبحاث ودراسات حول المنظمات العربية الرائدة في التنمية المستدامة ونشر تجاربها وممارساتها، وإعداد معايير ومتطلبات جائزة عربية لتلك المؤسسات تخصص لكل قطاع بالتعاون مع الاتحادات العربية ومجلس الوحدة الاقتصادية العربية.

كما أوصى المؤتمرون بالتعاون والشراكة مع الاتحادات العربية المهنية المتخصصة والعاملة ضمن مجلس الوحدة الاقتصادية في مجالات التدريب والبحوث والدراسات، وكلفوا مركز البحوث والدراسات التابع للاتحاد بإصدار موسوعة التدريب ودليل المدربين ليكونا مرجعاً علمياً للمدربين العرب.

وعلى صعيد رخص المهن، تمت التوصية بإعداد معايير لجميع المهن واعداد البرامج التدريبية التي تلبي هذه المعايير واستصدار رخص مزاولة، بناءً على اجتياز هذه المعايير وبالتعاون مع الدول العربية.