نشرة المساء من أخبار مصر
القاهرة -اخبار مصر
رئيس الوزراء يستعرض استراتيجية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
رئيس الوزراء يبحث طرح المرحلة الثانية بمشروع ال5ر1 مليون فدان
أمن القليوبية يضبط متهما هاربا في قضية حرق المجمع العلمي
ميناء القاهرة الجوي يجري تجربة طوارئ جزئية لإخلاء المبني الإداري
تأجيل محاكمة بديع وقيادات الإخوان فى اعتصام رابعة إلى السبت
الغاء إدراج 31 إخوانيا في مقتل ميادة أشرف بقوائم الإرهاب
أسامة نقلي يؤدي القسم أمام خادم الحرمين الشريفين سفيرًا لدى مصر
وزير الطيران : المطارات المصرية لم تتأثر بالأحداث في سوريا
السجن من 15 إلى 20 سنة وغرامة للمتهمين بحادث “قطاري خورشيد”
أبو الغيط يؤكد أهمية تعزيز الجهود العربية في قطاع الطاقة
بيوم الأسير..الاحتلال يقمع مسيرة فلسطينية برام الله
الجبير: عرضنا إرسال قوات تابعة للتحالف الإسلامي إلى سوريا
جريفيث: إطار للتفاوض بين أطراف الصراع باليمن خلال شهرين
الاحتلال يستدعي 5 حراس “للأقصى” للتحقيق
“القياديات” تصعد بالبورصة.. والثلاثيني يتوقف لجني الارباح
وزير البترول: 7.7 % ارتفاعا بقيمة دعم الوقود
الأهلي يفوز على وادي دجلة بهدف نظيف بالدوري
الداخلية يدعم فرص بقائه بالدوري بالفوز على طنطا
jsl الكونغولي يفوز على كيركوس الإثيوبي بإفريقيا لليد
هليوبوليس يفوز على ريد ستار بإفريقيا لليد
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