القاهرة - أ ش أ

التقي المهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء كلا من محمد بن عبدلله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل بدولة الإمارات العربية المتحدة، وعهود بنت خلفان الرومي وزيرة الدولة للسعادة وجودة الحياة، والسفير جمعة مبارك الجنيدي سفير الإمارات بالقاهرة، والوفد المرافق.

وحضر عن الجانب المصرى الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، والدكتور صالح عبد الرحمن رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وذلك لبحث سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائية بين البلدين الشقيقين في مجال الإصلاح الإدارى.

تناول اللقاء تفعيل مذكرة التفاهم بشأن التعاون المشترك فيما يتعلق بتبادل الخبرات لتحسين مجال الخدمات الحكومية وميكنة الخدمات والتدريب وبناء القدرات وفي مجال التميز المؤسسي الموقعة بين البلدين علي هامش قمة الحكومات التي عقدت في فبراير الماضي.

وأوضح رئيس الوزراء أن هناك جهدا تبذله الحكومة حاليا لتحقيق طفرة في الأداء الحكومي والتغلب علي البيروقراطية ومشاكلها مع التركيز علي عنصرين اساسيين هما إعادة بناء المؤسسات في الدولة وإعادة تقييم أسلوب عملها بشكل عام مع إعادة بناء الإنسان المصرى من خلال إستعادة قيمه ومبادئه بما يعيد لمصر ريادتها الثقافية والحضارية في مختلف نواحي الفنون والثقافة.

من جانبها، أوضحت وزيرة التخطيط الإتصالات التي تمت مع الجانب الإماراتي فيما يتعلق بتقديم الدعم لمصر في مجال الإصلاح الإدارى وفيما يتعلق بالتميز المؤسسي بما في ذلك التعاون في إنشاء مراكز خدمات حكومية مميكنة وتطبيق اليات جديدة لتحسين التواصل الحكومي وما يتطلبه ذلك من تنظيم برامج تدريب بالتعاون مع الجانب الإمارتي لإعداد كوادر حكومية علي مستوى عالي.

وأشارت وزيرة التخطيط الى أنه تم الإتفاق علي تقديم الإمارات للدعم الفني لعقد مؤتمر قومي في مصر لمنح جائزة التميز المؤسسي من خلال المسابقة التي تتم برعاية رئيس الجمهورية ويشارك فيها مختلف المؤسسات والمصالح الحكومية.

وقد وجه رئيس مجلس الوزراء بالإعداد الجيد للمؤتمر والبدء في إنشاء هذه المراكز في العاصمة الإدارية الجديدة مع إختيار اي من محافظات الصعيد والدلتا كتجربة نموذجية يمكن النظر في تعميمها فيما بعد.