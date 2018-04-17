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نجح وليد أزارو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في تسجيل هدف الأهلي الأول في شباك وادي دجلة، في اللقاء الذي يجمعهما على استاد القاهرة، في إطار منافسات الجولة الـ32 لبطولة الدوري.

بهذا الهدف، رفع أزارو رصيده إلى 18 هدفًا، متربعا على صدارة جدول هدافي الدوري هذا الموسم.

يشار إلى أن هدف أزارو جعله يحلق برقم قياسي تاريخي غير مسبوق في الدوري المصري، بعد أن أصبح أكثر لاعب أجنبي تسجيلاً للأهداف في تاريخ المسابقة في موسم واحد، متفوقاً على النيجيري جون أوتاكا لاعب الإسماعيلي السابق، والأنجولي أمادو فلافيو مهاجم الأهلي السابق .