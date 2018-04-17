طنطا - أ ش أ

صرح عماد النحاس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي طنطا، إن لاعبي الفريق لم يكونوا على قدر المسئولية، وفرطوا في آخر أمل لهم في البقاء بالدوري، رغم توفر جميع الإمكانيات.

وأضاف النحاس، عقب خسارة فريقه من الداخلية بهدفين دون رد، أن مهمة البقاء أصبحت صعبة جداً، إلا أن الفريق يتمسك بالأمل الأخير في المباراتين المتبقيتين مع المصري وإنبي، على أمل تعثر وادي دجلة.

وأكد رئيس طنطا، أن كرة القدم لا تعرف المستحيل، وأضاف أن اللاعبين قدموا أسوأ مباراة.