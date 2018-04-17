رام الله - أ ش أ

طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، بمواجهة جدية لردع المحاولات الإسرائيلية الرامية إلى اختراق الموقف الدولي من القدس المحتلة.

وذكرت الوزارة – في بيان اليوم الثلاثاء – أن ترتيب زيارة سفراء 40 دولة في الأمم المتحدة إلى إسرائيل، وتنظيم جولة لهم في القدس المحتلة، يأتي في سياق تحرك إسرائيلي لاستمالة هذه الدول لصالح التصويت لعضوية إسرائيل في مجلس الأمن نهاية يونيو القادم عن طريق الاقتراع السري.

وأضافت أن الزيارة تأتي في إطار محاولات الاحتلال المكشوفة لإقناع العديد من الدول بنقل سفاراتها إلى القدس المحتلة، وأكدت أن هؤلاء السفراء ودولهم يعلمون جيدا أن القدس الشرقية وبلدتها القديمة هي أرض فلسطينية محتلة, ويدركون أن المستوطنات غير شرعية وباطلة وغير قانونية وفقا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية,.