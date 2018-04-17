الرياض /أ ش أ/

كشف وزير الخارجية السعودي عادل الجبير, أن المملكة عرضت إرسال قوات تابعة للتحالف الإسلامي إلى سوريا, مؤكدا أن المقترح ليس بجديد ويتم مناقشته حاليا .

وأضاف الجبير, في مؤتمر صحفي مشترك مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش, بالرياض, “عرضنا إرسال قوات من التحالف الإسلامي ضد الإرهاب إلى سوريا”.

وفيما يتعلق بالشأن اليمني, أشار الجبير إلى أن الحوثيين يعرقلون الحل السياسي في اليمن, وينتهكون القوانين الدولية ويطلقون صواريخ إيرانية الصنع على المملكة .

وأضاف أن الحوثيين جعلوا اليمن قاعدة للإيرانيين, مشيرا إلى أنهم أطلقوا 116 صاروخا باليستيا إيرانيا على المملكة, لافتا إلى أن الحل في اليمن مبني على المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني.

من جانبه, قال الأمين العام للأمم المتحدة إنه لا يوجد حلول غير الحلول السياسية باليمن وسوريا, مشيدا بتقديم السعودية نصف مليار دولار للعملية الإنسانية في اليمن.