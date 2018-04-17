الإسماعيلية /أ ش أ/

أشادت الناقدة ماجدة موريس, بعدد من الأفلام عرضت في الدورة لعشرين من مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة ومن ضمن تلك الأفلام, الأمريكي “إدانة حقيقية”, والبلجيكي “آلزهايمر”, والأسباني “السرقة” واللبناني “كعك بالينسون”.

وصرحت موريس بأن الأفلام الروائية الطويلة تعد اختيارا دقيقا وموفقا من لجنة المشاهدة التي تختار الأفلام التي تشارك في مهرجان الإسماعيلية لذلك فالمنافسة قوية هذا العام .

وأعربت عن إعجابها بالفيلم التسجيلي الطويل “إدانة حقيقية” الذي يروي قصة رجل سجن ظoلما, وحينما يتم الإفراج عنه يحاول أن يساعد غيره ممن يتعرضون لمواقف مشابهة.