نيويورك - أ ش أ

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش, الحكومة السورية إلى تسهيل مهمة مفتشي منظمة حظر الأسلحة الكيميائية .

وأوضح جوتيريش – في تصريح اليوم /الثلاثاء – إنه “من الواجب على الحكومة السورية توفير كل الظروف لمفتشي المنظمة للعمل دون قيود ” .

وأكدت مصادر حكومية سورية – في وقت سابق اليوم – وصول خبراء من منظمة حظر الأسلحة الكيماوية إلى مدينة “دوما” بالغوطة الشرقية , بمرافقة وزير الصحة السوري الدكتور

نزار يازجي; للتحقق من الهجوم الكيماوي المزعوم.