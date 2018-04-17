الإسماعيلية - أ ش أ

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي تدريباته الجماعية مساء اليوم/ الثلاثاء على الملعب الفرعي لاستاد الإسماعيلية، ضمن الاستعدادات للقاء مصر المقاصة بالجولة الـ 32 من مسابقة الدوري، والمقرر إقامته غداً على ستاد الإسماعيلية.

وشهد المران غياب محمد أبو المجد “بوشا” لظروف خاصة، إلى جانب تدريبات علاجية لإسلام عبد النعيم الذي يعاني من كدمة في سمانة القدم.

وحرص بيدرو بارني المدير الفني للفريق – خلال التدريبات – على منح لاعبيه مجموعة من المهام والنصائح لتنفيذها خلال المباراة، قبل أن يختتم المران بإجراء تقسيمة مصغرة شارك بها كافة اللاعبين