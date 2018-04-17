رويترز

خضع سيرجيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتي، لجراحة في الركبة، وسيسابق الزمن للتعافي، قبل انطلاق مشوار منتخب بلاده الأرجنتين، في نهائيات كأس العالم لكرة القدم في روسيا.

ولم يشارك اللاعب -البالغ من العمر 29 عاماً- أساسياً منذ انتصار سيتي 1- صفر على تشيلسي في الدوري في الرابع من مارس.

وكانت آخر مشاركة له عندما حل بديلاً أمام ليفربول في إياب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا الأسبوع الماضي عندما قال المهاجم إنه لا يستطيع الركض بعد 24 دقيقة من وجوده في أرض الملعب.