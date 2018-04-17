أخبار مصر - فيصل زكي

شارك الطيار شريف عزت رئيس شركة مصرللطيران للخطوط الجوية في الحلقة النقاشية التي أقيمت ضمن فاعليات اليوم الأول للمؤتمر الأفريقي Africa Aviation 2018 والتي تناولت موضوع التحديات التي تواجه صناعة الطيران فى قارة أفريقيا.

شارك فى الجلسة Sanjeev Gadhia رئيس شركة Astral Aviation للشحن الجوي. وقد استعرض عزت أهم التحديات التي تؤثر على شبكة خطوط الطيران ومنها حالة عدم الاستقرار التي تشهدها المنطقة وكذلك مشكلة نقص الوقود في بعض المطارات الأفريقية وغيرها من تحديات التشغيل.

وطالب عزت بضرورة وضع آليات واستراتيجيات على مدار الخمسة أعوام القادمة لحل مشكلة الضرائب والرسوم المفروضة على شركات الطيران حتى نتمكن من الاستغلال الأمثل لأرض الفرص (السوق الأفريقي الواعد).

وردا على سؤال أحد الحضور حول مشكلة توافر العمالة المدربة في شركات الطيران الأفريقية أكد عزت أن مصرللطيران تحرص على تقديم كافة الخبرات والتعاون مع الشركات الأفريقية لتدريب أطقم الركب الطائر على أعلى مستوى من خلال أكاديمية مصرللطيران للتدريب.

ويتطلع عزت أن تتكامل شبكة خطوط شركات الطيران الأفريقية المختلفة في المستقبل حتى تتمكن مصرللطيران من توسعة شبكة خطوطها فى مدن أفريقيا بالتعاون مع هذه الشركات .