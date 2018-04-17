القاهرة-أ ش أ

بحث المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء اليوم مع المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلوماتأهم المشروعات التي تقوم الوزارة بتنفيذها في إطار استراتيجية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 2025لتنفيذ خطة الدولة للتحول الرقمي من خلال التعاون مع مؤسسات وهيئات الدولة لتقديم خدمات ذكية بما يساهم في تعزيز الحوكمة, ودعم الاقتصاد الوطني, وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وعرض وزير الإتصالات خطط العمل الجاري تنفيذها في مشروعات تطوير المنظومة الصحية باستخدام تكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع وزارة الصحة بهدف استخدام التطبيقات التكنولوجية في تطوير الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين من خلال منظومة التأمين الصحي , بالإضافة الى مشروعات دعم أنظمة التعلم الذكي بالمدارس بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وإستعرض اللقاء خطط الوزارة لجعل مصر مقصدا جاذبا للاستثمارات ورائدا في مجال تصدير خدمات تكنولوجيا المعلومات من خلال التوسع في استثمارات اقامة مراكز التعهيد بالمناطق التكنولوجية من أجل زيادة صادرات مصر من تكنولوجيا المعلومات.