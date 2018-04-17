شرم الشيخ /أ ش أ/

دعا المؤتمر العربي الثالث للغذاء والدواء اليوم/ الثلاثاء الدول العربية بتبني أنظمة رقابية لضمان سلامة الغذاء والدواء والأجهزة الطبية وضرورة الالتزام بتطبيق المعايير والاشتراطات الدولية التي تضعها المنظمات الدولية المعنية بالموضوع.

جاء ذلك في ختام فعاليات المؤتمر, والذي انطلق أمس الأول وعoقد تحت عنوان “المستقبل يبدأ الآن”, برعاية رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل, وبمشاركة 27 دولة.

وأوصى المؤتمر بعقد ورش عمل للقائمين على رقابة الغذاء والدواء والعاملين بهذه القطاعات لبناء قدراتهم وتوطين صناعة الدواء, كما حث الدول العربية على تبادل المعلومات لمكافحة الغش الدوائي والأغذية وتعزيز عمل الأجهزة الرقابية, إلى جانب تبني الأنظمة والإرشادات العالمية في مجال الغذاء والدواء والأجهزة الطبية.