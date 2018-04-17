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فاز فريق كرة اليد رجال بنادي هليوبوليس، على ريد ستار الإيفواري 26ـ24، في المباراة التي أقيمت بينهما عصر اليوم، الثلاثاء، علي صالة عبدالله الفيصل.

التقى الفريقان ضمن منافسات اليوم الخامس ببطولة إفريقيا للأندية أبطال الكؤوس التي ينظمها النادي الأهلي وتستمر حتى 23 أبريل الجاري.

قدم فريق هليوبوليس مباراة قوية وسط محاولات من فريق ريد ستار لإدراك التعادل، وجاء الشوط الثاني مثيرا وحماسيا بين الفريقين واستطاع هليوبوليس أن يحافظ علي تقدمه وينهي المباراة لصالحه بفارق هدفين.