أخبار مصر- حمودة كامل

أناب فضيلةُ الإمام الأكبر شيخ الأزهر أ.د / أحمد الطيب، فضيلةَ أ.د/ عباس شومان، وكيل الأزهر، في افتتاح المهرجان الثقافي الدولي الأول لسفراء الأزهر الشريف، الذي ينظمه اتحاد الطلاب الوافدين بالأزهر بالتعاون مع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، وذلك بحضور أ.د/ محمد حسين المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، وعدد من السفراء والمسؤولين بالسفارات الأجنبية في مصر.

وقال وكيل الأزهر: إن فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر أ.د/ أحمد الطيب، يعتني بالطلاب الوافدين عناية فائقة، حيث يدرك فضيلته أهمية هؤلاء الطلاب في توصيل صورة الإسلام الصحيحة وتعاليمه السمحة إلى بلادهم من خلال ما تعلموه ودرسوه في الأزهر الشريف، الأمر الذي يكون له أبلغ الأثر في مكافحة التطرف والإرهاب عالميًّا، مضيفًا أن هذا المهرجان الثقافي يعد فرصة مهمة للتلاقي والتقارب بين الثقافات المختلفة التي يمثلها هذا التنوع الكبير للطلاب من مختلف دول العالم.

وقدمَّ الطلاب – خلال هذا المهرجان – عروضًا وفعاليات ثقافية، وأناشيد دينية، وعروضًا مسرحية تمثل ثقافات وتقاليد الدول المشاركة فيه، كما أقام الطلاب في نهاية المهرجان معارض للمنتجات المحلية في بلادهم، وعرضوا صورا لأبرز المعالم الحضارية والتاريخية في هذه الدول

بدأت فعاليات مهرجان الثقافى الدولى الأول لسفراء الأزهر، تحت شعار “وجعَلناكم شعوبا وقبَائل لتعارفوا”، برعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، ويشارك في المهرجان أكثر من 20 دولة من مختلف أنحاء العالم، يعرِفون فيه ببلادهم ويعرضون أهم العادات والتقاليد والمأكولات والأنشطة الفنية والثقافية والإعلامية.