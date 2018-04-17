الكويت - أ ش أ

دعت وزارة الداخلية الكويتية مجددا، مخالفي الإقامة إلى الاستفادة من المدة المتبقية من البادرة الإنسانية لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح, والتي تنتهي في 22 أبريل الجاري، بالسماح لمخالفي الإقامة بمغادرة الكويت، دون مساءلتهم عن غرامات التأخير المترتبة عليهم، إذا غادروا خلال المدة المشار إليها.

وأوضحت الأدارة العامة لشؤون الإقامة الكويتية، أن المخالفين الذين يسمح لهم بالمغادرة خلال المدة المتبقية من المهلة، هم الأشخاص الذين دخلوا الكويت البلاد قبل 21 فبراير الماضي وانتهت إقامتهم العادية أو المؤقتة, وأيضا الذين دخلوا قبل هذا التاريخ بموجب سمة دخول, سواء للزيارة أو الإقامة أو للتردد أو المرور, وانتهت المدة القانونية لبقائهم في البلاد.

وأكدت الإدارة العامة لشؤون الإقامة ضرورة قيام المخالفين بتعديل أوضاعهم وأوضاع أسرهم، وأن أبواب الإدارات العامة لشؤون الإقامة مفتوحة طوال ساعات الدوام, وعلى مدار الأسبوع; لاستقبال المراجعين وإنجاز معاملاتهم, مع وجود تعليمات بسرعة إنجاز المعاملات وتسهيل الإجراءات وفق القواعد المحددة لكل حالة.