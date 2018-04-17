أخبار مصر- سماء المنياوي

أعلنت وزارة الصحة والسكان إصدار 98 ألف و 705 قرار للعلاج على نفقة الدولة, في محافظات الجمهورية المختلفة، بتكلفة بلغت 238 مليون و280 ألف جنيه، وذلك خلال الأسبوعين الماضيين من31 مارس وحتى 12 إبريل الجاري .

وأوضح الدكتور عماد كاظم، مدير عام الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة، أنه من بين تلك القرارات20 ألف و952 قرارا لعلاج مرضى فيروس “سي” لدعم خطة الوزارة للقضاء على هذا الفيروس.

وأضاف ” كاظم ” أن القرارات تضمنت71 ألف و137 قرارا لإجراء عمليات جراحة، وعظام، وأمراض نساء، وأورام، وعيون، ومسالك، وأنف وأذن، وجلدية، وعصبية، وباطنة، وأمراض دم، كما تم توقيع الكشف الطبي على 923 مواطن من ذوى الاحتياجات الخاصة من طالبي الترخيص لسيارات مجهزة، فيما تم الكشف الطبي على 50 مواطن من طالبي معاش الضمان الاجتماعي من خلال القومسيون الطبي.‫

ومن جانبه أشار الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، الى أنه فى إطار حرص الوزارة لتخفيف العبء عن كاهل المرضى دون تحمل مشقة السفر، فقد تم مناظرة 218 حالة بالمحافظات دون الحاجة للحضور لمقر الإدارة بالقاهرة، وذلك عن طريق الفيديو كونفرانس.

وأضاف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، الى إنه تتم مراجعة قرارات العلاج على نفقة الدولة إلكترونيا وإرسالها للمريض خلال ‪‪48ساعة، مؤكداً أنه تم التنبيه على جميع المستشفيات ومديريها بالعمل بالنسخ الإلكترونية لحين استخراج الصور الورقية المعتمدة