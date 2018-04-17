القاهرة - أ ش أ

صرح الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة اليوم الثلاثاء بأنه تم توقيع اتفاقيات شراء 1465 ميجاوات من الطاقة الشمسية مع 32 شركة ويتم تمويلها من مؤسسات وجهات دولية بإجمالي إستثمارات تبلغ ملياري دولار.

جاء ذلك في تصريحات للوزير خلال اجتماعه مع فريق التعاون السعودي المصري في مجال الكهرباء بحضور كل من الدكتور نايف بن محمد العبادى وكيل وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية لشئون الكهرباء بالمملكة العربية السعودية.

وذكر الوزير ان قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة قام بالتعاون مع أحد بيوت الخبرة العالمية بوضع استراتيجية للمزيج الأمثل فنيا واقتصاديا للطاقة فى مصر (بترول – كهرباء) حتى عام 2035 والتي تتضمن تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج القدرات الكهربائية بنسبة تصل إلى ما يزيد عن 46 في المائة حتى عام 2035، مشيرا إلى أنه من المنتظر أن تصل مساهمة الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة الكهربائية عام 2022 إلى 20 في المائة.

وأشار إلى ما تتمتع به مصر من ثراء واضح فى مصادر الطاقات المتجددة والتي تشمل بشكل أساسى طاقة الرياح والطاقة الشمسية وتصل القدرات الكهربائية التي يمكن إنتاجها من هذه المصادر إلى 90 جيجاوات.