برشلونة - أ ش أ

تراجع قلب دفاع برشلونة، صامويل أومتيتي، عن مطالبه المادية المفرطة، بعد التعادل مع إشبيلية بالليجا، والهزيمة المهينة أمام روما بدوري الأبطال.

وأشارت إحدى الصحف الاسبانية، إلى أن هذا الأمر يعد خبراً سعيداً لإدارة برشلونة، التي لا تزال ترى أومتيتي لاعباً أساسياً في الفريق، فيما يعتزم النادي الكتالوني منح لاعب ليون السابق عقداً جديداً قبل انطلاق بطولة كأس العالم في روسيا، لتجنب استمرار الجدل بشأن مستقبله هذا الصيف.

وطالب الفرنسي مؤخراً إدارة نادي برشلونة بزيادة راتبه ليتساوى مع نجوم الصف الأول في البلوجرانا، وهو ما رفضته إدارة النادي.