القاهرة - أ ش أ

توقع مرصد الكهرباء بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك تسجيل فائضا متوقعا في الانتاج المتاح اليوم الثلاثاء قدره 6 آلاف و400 ميجاوات، مشيرا إلى أنه لم يتم أمس تخفيض أي أحمال سواء عن طريق الفصل الإجباري أو تخفيض أحمال بالتنسيق مع المشتركين.

وذكر المرصد – في نشرته اليومية – أنه من المتوقع أن يبلغ الحمل الأقصى اليوم 26 ألفا و700 ميجاوات مقابل 26 ألفا و100 ميجاوات أمس التي أشار فيها إلى أن الحمل الأدنى بلغ أمس 18 ألف ميجاوات.

وذكر المركز القومي للتحكم أن مؤشر حالة الحمل ظهر اليوم باللون الأخضر منذ منتصف الليل حتى الثانية و35 دقيقة بعد الظهر، وكان قد ظهر أمس باللون الأخضر طوال اليوم.