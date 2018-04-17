القاهرة - أ ش أ

بحث عصام الصغير رئيس مجلس إدارة البريد المصري اليوم الثلاثاء، مع وفد رفيع المستوى من البريد السعودي يزور مصر حاليا حزمة خدمات مشتركة تخص موسم الحج والعمرة بهدف توفير خدمة بريدية متميزة للحجاج والمعتمرين المصريين.

وصرح عصام الصغير، رئيس مجلس إدارة البريد المصري في بيان بان زيارة نائب رئيس البريد السعودي عادل يوسف الفقي والوفد المرافق تستهدف تبادل الخبرات وتعزيز التعاون المشترك وتمهد لتوقيع اتفاقيات تعاون مشتركة في مجالات تطوير الخدمات البريدية.

وأكد عصام الصغير أن البريد المصري حريص على فتح آفاق تعاون مع جميع الدول بما يتيح تطوير الخدمات البريدية وتقديم خدمات جديدة لعملاء البريد.

وأشاد عادل يوسف الفقي نائب رئيس البريد السعودي بما توصل إليه البريد المصري من تطور في البنية التحتية والتكنولوجية وتطوير مكاتب البريد وتحويلها من الشكل التقليدي إلى مراكز خدمات متكاملة للمواطنين.