القاهرة-أ ش أ

أكد رئيس الجمعية الوطنية في بوروندي بسكال ينابينادا والذي يمثل الغرفة الأدنى بالبرلمانخلال مباحثاته اليوم /الثلاثاء/ في العاصمة البوروندية ( بوجمبورا ) مع وزير الخارجية سامح شكري أن بلاده تتفهم تماما احتياجات مصر المائية ومدى اعتمادها على نهر النيل, مشددا على وقوف بلاده “دائما ” بجانب مصر في سبيل تحقيق أمنها المائي.

وصرح المستشار أحمد أبو زيد , المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية, بأن وزير الخارجية استهل اللقاء في مستهل زيارته الحالية إلى (بوجمبورا ) بالإشارة إلي اعتزازه بزيارة بوروندي للمرة الأولى مؤكدا على الأهمية الخاصة التي توليها لمصر لتعزيز علاقاتها مع دول حوض نهر النيل بشكل عام, وبوروندي ” على وجه الخصوص لاسيما في ظل العلاقة التاريخية الخاصة التي جمعت بين البلدين.

وأكد شكري على اهتمام مصر بتعزيز مجالات التعاون بين البلدين , والحاجة لتطويرها في كافة المجالات, والعمل على التنسيق المشترك تجاه كافة الموضوعات ذات الأولوية للجانبين.