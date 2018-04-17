القاهرة - أ ش أ

أعلن نائب الرئيس التنفيذي لشركة إديسون العالمية نيكولا مونتي البدء في تنفيذ خطة تنمية 3 مناطق جديدة شمال حقول أبو قير، من خلال ربطها بالتسهيلات والبنية التحتية لتنمية الاحتياطي بحوالي 500 مليار قدم مكعب غاز، مما يساهم في تعويض التناقص الطبيعي لآبار إنتاج حقول أبو قير، وستقوم شركة أبو قير بعمليات تنمية هذه المناطق بالنيابة عن شركة إديسون.

وأشار مونتي – خلال الدورة التاسعة لمؤتمر ومعرض دول حوض المتوسط (موك 2018) بالإسكندرية – إلى رغبة الشركة في تنمية أعمالها في مجالات نقل وتداول الغاز خاصة بعد تحرير سوق الغاز والطاقة في مصر، وإنشاء جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز، مشيرا إلى أن الشركة لديها من التكنولوجيا والخبرات اللازمة التي تؤهلها للعمل في هذا المجال.

وشدد على أهمية المؤتمر في جذب العديد من الخبراء المختصين في مجالات صناعة البترول والغاز، الذي يأتي عقب سلسلة من اكتشافات الغاز الطبيعي التي تحققت في البحر المتوسط خلال العشر سنوات الأخيرة.

وأكد مونتي أن هناك فرصا ومقومات متميزة في مصر تجعلها لاعبا رئيسيا ومهما في مجال الطاقة، ليس فقط لوجود احتياطيات هائلة من الغاز لديها، ولكن أيضا لموقعها الاستراتيجي ووجود سوق كبيرة وبنية تحتية، مشيدا بما تبذله مصر من جهد في إعادة الهيكلة التي تعد خطوة ضرورية للتنمية وتنظيم آليات السوق المحلية لتصبح مركزا إقليميا للطاقة وحلقة وصل بين الشركات العالمية المنتجة وسوق البترول والغاز، رغم وجود تحديات من المخاطر العالمية والوضع المالي والاقتصادي العالمي.