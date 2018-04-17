أخبار مصر- حمودة كامل

“القدس تراث لا ينسى”.. كان هذا عنوان الندوة التي نظمها الأزهر الشريف اليوم الثلاثاء بالتنسيق مع وزارة الثقافة، برعاية فضيلة الإمام الأكبر أ.د/ احمد الطيب، شيخ الأزهر..

وطالب المشاركون في الندوة بضرورة مواجهة حملات تشويه التراث العربي الإسلامي بمدينة القدس التي يقوم بها الكيان الصهيوني المغتصِب، مؤكدين تمسكهم بقضية إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف، فهي قضية لا تحتمل النقاش.

وقال فضيلة أ.د / عباس شومان، وكيل الأزهر: إن الندوة تأتي ضمن فعاليات كثيرة ينظمها الأزهر الشريف لدعم قضية القدس الشريف باعتبار أن عام 2018م هو عام القدس الشريف، مؤكدا أن الأزهر لم ولن ينسى القضية المحورية للأمة العربية والإسلامية وهي “قضية فلسطين وعاصمتها القدس الشريف”، ولذلك كان رد فعل الأزهر قويا بعد الإعلان الجائر من قبل الرئيس الأمريكي، وقام الأزهر بخطوات وجهود كبيرة لرفض هذا القرار الباطل عقب صدوره، وعقد مؤتمرا عالميا تابعه ما يزيد عن المليار من أحرار العالم الرافضين لهذا القرار الجائر.

وشدد فضيلته على أن الأزهر الشريف سيعمل جاهدا على إحياء هذه القضية في قلوب شباب الأمة من خلال فعاليات وندوات تنظمها جامعة الأزهر، ومن خلال المحاضرات التوعوية في المدارس والمعاهد والمساجد، والندوات الفكرية في مراكز الشباب وقصور الثقافة، بالإضافة إلى الحملات التي تقوم بها القوافل الدعوية التي ينظمها الأزهر الشريف، فرأينا ثابت ولا تنازل عنه وهو أن القدس عاصمة أبدية لدولة فلسطين العربية، وهي قضية ليست محلا للنقاش ولا يملك الفلسطينيون أنفسهم الحوار حول هذه المسألة، موجها الثناء والشكر للقادة العرب على موقفهم الحاسم في القمة الأخيرة لجامعة الدول العربية وتمسكهم برأيهم ورفضهم القاطع للقرار الأمريكي، مؤكدا أن الأزهر سيواصل العمل ولن يترك القدس نهاية مسرى الرسول – عليه الصلاة والسلام – وبداية معراجه، محتلا ومغتصَبا من كيان صهيوني محتل لأرض عربية فالعزيمة قائمة لتحرير القدس، وعام القدس متواصل لا يرتبط بنهاية عام أو بدايته حتى يعود القدس لأحضان الأمة العربية والإسلامية.

وقال فضيلة الأستاذ الدكتور شوقي علام –مفتي الجمهورية- إن المسجد الأقصى المبارك -أُولى القبلتين وثالث الحرمين ومسرى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-رمزٌ غالٍ مقدَّس لدى المسلمين جميعًا مثله مثل الكعبة المشرفة والمسجد النبوي المبارك مع التفاوت المعروف في الفضل والأجر لمن قصده وصلَّى فيه.

وأضاف: لا بد أن تتحول محبتنا للقدس الشريف إلى برامج عمل تتوجه إلى وجدان المسلم قبل غيره، فدائمًا ما تكون أزمتنا في المقام الأول أزمة وعي وفهم، لا بد أن تعود القدس لمكانتها المستحقة في وعينا وفي ثقافتنا العربية والإسلامية من خلال مناهج التعليم والثقافة والتربية.

وأكد فضيلته -في كلمته التي ألقاها في ندوة “القدس تراث لا ينسى” التي نظمها الأزهر الشريف بالتنسيق مع وزارة الثقافة- أن القدس لن ترجع إلينا بالعبارات الرنانة أو الخطب الزائفة فإن كنا صادقين -وأحسب أننا كذلك- فإن أمامنا أن نبذل الكثير من أجل الأقصى المبارك.

وشدد فضيلة المفتي على ضرورة ألا نقع في خطأ الفصل بين ما يدور حولنا من أحداث وفتن وحروب أهلية وبين قضية القدس الشريف، فلا شك أن ما يدور حولنا من أحداث له ارتباط وثيق بهذه القضية المباركة، ذلك أن عملية الإضعاف المتتالية والمتكررة للدول العربية والإسلامية وبث روح الفتنة والتناحر بينها هو من أكبر الأسباب التي تباعد بيننا وبين استعادة القدس.

وأشار مفتي الجمهورية إلى أن الجهود المباركة التي يقوم بها الأزهر تجاه القدس تحمل للعالم رسالة مهمة مفادها أن للقدس مَن يحرص على تراثه وهويته، وأن قضيته لا يمكن التفريط فيها، مشيرًا إلى أن هذه الجهود تأتي في ظل اعتداءات صارخة على المسجد الأقصى تحاول سلب أحقية العرب والمسلمين في القدس الذي ما يزال في حاجة ماسة لبذل الكثير من الجهود، فجميع الأبحاث والدراسات التاريخية تؤكد أن مدينة القدس عربية خالصة، كما أن كل ما مر بهذه المدينة عبر تاريخها ليؤكد على هويتها العربية، في الوقت الذى نرى فيه حكومة الاحتلال الصهيوني تنقب وتبحث عن أثر واحد يؤكد أحقيتهم في القدس.

وأضاف فضيلة المفتي: “إننا لنرى عيانًا كيف حل الإرهاب والعنف والقتل والتخريب في بعض دول الجوار محل الأمن والأمان والاستقرار، لأجل استجابة نفر من أبناء الأمة لحديث الفتنة والوقوع في شَرَكها، وكيف تكالب عليها الخوارج من كل حدب وصوب، فأشاعوا القتل والدمار والتخريب باسم الإسلام والإسلام من ذلك براء”.

وفي ختام كلمته حذر مفتي الجمهورية الأمة من خطر الوقوع في فخِّ مخططات التقسيم والحروب الأهلية التي تتسبب في إنهاك الأمة، مؤكدًا أنه لا بد من العمل على توحيد الصف ولم الشمل وتحقيق الاستقرار والأمن والوحدة والتنمية وكل ما يقوي أمتنا سياسيًّا واقتصاديًّا وعلميًّا وحضاريًّا، فلا شك أن هذه كلها أسباب مقدورة متاحة تقرِّب بيننا وبين تحقيق حلم كل المسلمين ألا وهو استعادة الأقصى الشريف.

وقال د/ هشام عزمي، رئيس الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية: انعقدت مؤخرا القمة العربية، وقد أخذت القدس محورا لها، واليوم يعقد الأزهر الشريف ندوة للتأكيد على أن فلسطين ستبقى في وجدان العرب والمسلمين، مشيرا إلى أن تراث القدس اليوم مهدد بالخطر جراء الممارسات الإسرائيلية تجاهه، فقد تم هدم حي المغاربة كاملا، وطُرد جميع سكانه، وتأتي هذه الندوة في محاولة للم الجهود المؤكدة على عروبة القدس، وإن دار الكتب لتفخر باقتنائها لكتب ووثائق ثمينة ومئات من العناوين التي تتناول مدينة القدس وتؤكد على هويتها العربية.

وقال المستشار/ خليل الرفاعي، نائبا عن وزير الأوقاف الفلسطيني: إن الأزهر الشريف يثبت كمؤسسة مركزية للعالم الاسلامي أن القدس في القلب وأن كافة الحروب التي أدخلها عليها أعداؤنا لم تغير شيئا، مثمنا مواقف الإمام الأكبر شيخ الأزهر تجاه القدس والتي كان آخرها اعتبار عام 2018 عام القدس؛ ليجذب بذلك أنظار أحرار العالم لقضية القدس، فالقدس ليست للفلسطينيين وحدهم بل لجميع العرب والمسلمين.