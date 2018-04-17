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الفريق الأول لكرة اليد رجال بنادي وداد سمارة المغربي، فاز على جي إس كي الكونغولي 28ـ25، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم على صالة عبدالله الفيصل، ضمن منافسات اليوم الخامس ببطولة إفريقيا للأندية أبطال الكؤوس التي ينظمها النادي الأهلي وتستمر إلي 23 أبريل الجاري.

وأنهى الفريق المغربي مبارياته في الدور الأول بانتهاء مواجهة اليوم وتأهل إلي دور الثمانية بعد الفوز في لقاءين وخسارة مباراة.

وقدم الفريق المغربي مباراة قوية أمام الفريق الكونغولي، واستطاع أن ينتزع بطاقة التأهل رغم صعوبة اللقاء ومحاولات جي إس كي المستمرة على مدار الشوطين؛ من أجل التعادل، إلا أن إصرار ورغبة وداد سمارة منحا الفريق بطاقة المرور إلى دور الثمانية عن جدارة.