القاهرة-أ ش أ

اقترح رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال تعديل اللائحة الداخلية للمجلس ليتم قصر حالات التصويت نداء بالاسم على إسقاط العضوية فقط.

وذكر عبد العال خلال جلسة اليوم عقب موافقة المجلس نداء بالإسم على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 1982 – ” إن النداء بالاسم غير موجود في أي مجلس نيابي من بين 185 مجلسا نيابيا , فأقترح أن يكون التصويت نداء بالإسم قاصرا على حالات إسقاط العضوية نظرا لخطورتها وإلغاء الحالات الأخرى”.

وأضاف ” أتمنى نظر هذا التعديل المهم والضروري في الجلسات القادمة لعدم تكرار ما شهدناه اليوم من تعطيل عمل المجلس , فالنداء بالإسم خلال جلسة اليوم كشف عن ظاهرة وهي أن نوابا لا يحضرون الجلسات , وتواجدوا اليوم ليس بغرض التصويت ولكن لتوصيل رسالة معينة سلبية إلى وسائل الإعلام”.

وفي سياق متصل أكد عبد العال أن موافقة البرلمان على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 1982 لا يستهدف زيادة مرتبات الدبلوماسيين كما أشيع في عدد من وسائل الإعلام , وأضاف ” إن مرتبات الدبلوماسيين المصريين أقل من أي دبلوماسي بين الدول الأخرى وليس كما يقال أو ما يصوره الإعلام”.

وتنص المادة 273 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أنه “في غير المواد الجنائية والضريبية , تكون الموافقة على مشروعات القوانين التي تتضمن أثرا رجعيا بثلثي عدد أعضاء المجلس , ويكون التصويت عليها نداء بالإسم”.