القاهرة - أ ش أ

بحث وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر اليوم الثلاثاء مع السعودية التعاون في مجال الكهرباء.

والتقى الوزير بفريق التعاون السعودي المصري في مجال الكهرباء بحضور كل من الدكتور نايف بن محمد العبادى وكيل وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية لشئون الكهرباء بالمملكة العربية السعودية.

وأشاد الوزير بمحاور التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين والتي تشمل (البحوث والتطوير، التدريب وتبادل الخبرات، كفاءة الطاقة وخدمات المشتركين، إدارة المشاريع وإدارة الأصول، الشبكات الذكية).

وذكر الدكتور نايف بن محمد العبادى وكيل وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية لشئون الكهرباء بالمملكة العربية السعودية ان التعاون بين البلدين في مجال الطاقة قد شهد نقلة نوعية ومتميزة بعد إقرار مشروع الربط الكهربائي السعودي – المصري.