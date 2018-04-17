القاهرة-أ ش أ

قررت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار حسن فريد, تأجيل محاكمة 739 متهما من قيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية, يتصدرهم محمد بديع المرشد العام للجماعة, وعدد من العناصر الموالية لهم, إلى جلسة السبت المقبل, في قضية الاعتصام المسلح بميدان رابعة العدوية بمدينة

نصر.

وجاء قرار التأجيل لاستكمال الاستماع إلى المرافعات في القضية وقضت المحكمة أثناء نظر الجلسة, بحبس القيادي الإخواني محمد البلتاجي لمدة سنة مع

الشغل, وذلك لإدانته بالإخلال بنظام الجلسة أثناء انعقادها حيث قامت المحكمة بتحريك الدعوى الجنائية ضده في أعقاب قيامه بإحداث جلبة شديدة داخل قفص الاتهام والطرق بشدة على الألواح الزجاجية للقفص على نحو تعمد فيه إحداث

اضطراب والإخلال بالنظام العام لجلسة المحاكمة وعدم استجابته لأوامر المحكمة بالتزام الهدوء والصمت وعدم التحدث إلا بإذن مسبق من رئيس المحكمة وتضم قائمة المتهمين في القضية عددا من كبار قيادات جماعة الإخوان الإرهابية, من بينهم عصام العريان, ومحمد البلتاجي, وباسم عوده وعبد الرحمن البر, وصفوت حجازي وأسامة ياسين ووجدي غنيم إلى جانب عاصم عبد الماجد عضو مجلس شورى تنظيم الجماعة الإسلامية, وعصام سلطان, وطارق الزمر وآخرين.