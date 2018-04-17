القاهرة /أ ش أ/

تحتفل مصر, غدا الأربعاء, إلى جانب 35 دولة أخرى باليوم العالمي للتراث, انطلاقا من أهمية التراث باعتباره الذاكرة الحية للمجتمعات وإحدى الركائز الأساسية للحفاظ على الهوية بما يضمه من كنوز أصيلة تمتد جذورها في أعماق الماضي وبوابة الحضارات, ومصدرا للإلهام والإبداع المعاصر.

وتستمر الفعاليات لمدة أسبوع, وتبدأ مساء غد من شارع الشريفين بوسط البلد متزامنة مع افتتاحه بعد التطوير وتحويله إلى شارع للفن وملتقى للإبداع, كما يفتتح معرض بممر (كوداك) بشارع عدلي لمختارات من الصور الفوتوغرافية النادرة لمصر في أواخر القرن ال` 19 للفرنسي إيميل بيشار بعنوان “عيون ترصد .. تراث يبقى”, إلى جانب مجموعة صور فوتوغرافية أخرى من نتاج مسابقة “تراثي” المتخصصة و معرض “مآذن وأجراس تعلو في سماء مصر”.

ويتناول نماذج من فن العمارة الإسلامي والقبطي بقصر الأمير طاز فضلا عن تدشين منتدى التراث الأول بعنوان “التراث.. القيمة والتنمية”, بمقر الجهاز القومى للتنسيق الحضاري.