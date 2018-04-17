الرياض - أ ش أ

استقبل خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض، أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة.

وعبر الأمين العام للأمم المتحدة خلال اللقاء عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، لما تقدمه المملكة من مساهمات إنسانية في العالم ودعمها الكبير وتمويلها خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن.

واستعرض الجانبان دور الأمم المتحدة بمختلف منظماتها في سبيل دعم كل الجهود الهادفة للاستقرار والأمن الدولي.