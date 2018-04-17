القاهرة-أ ش أ

قضت محكمة النقض اليوم/ الثلاثاء/ , بإلغاء قرار محكمة الجنايات بإدراج 31 من المنتمين لجماعة الإخوان “الإرهابية ” في قوائم الإرهابيين على خلفية اتهامهم بقضية أحداث العنف التي وقعت بمنطقة “عين شمس” وأسفرت عن مقتل الصحفية : ميادة أشرف , والطفل شريف عبد الرؤوف , والمواطنة ماري جورج, والتي ضمت عناصر “لجان العمليات النوعية ” للجماعة.

وأمرت محكمة النقض بإعادة النظر في “قرار الإدارج” أمام إحدى دوائر محاكم الجنايات غير التي سبق وأقرت هذا الإدراج بحق المتهمين و من ناحية أخرى حددت محكمة النقض جلسة الخامس عشر من مايو المقبل, للنطق بالحكم في الطعن المقدم من 135 متهما من عناصر جماعة الإخوان “الإرهابية ” في “كتائب

حلوان” حيث قررت محكمة الجنايات إدراجهم في قوائم الإرهابيين.

وطالب المتهمون بإلغاء قرار الإدراج وإعادة نظره أمام محكمة الجنايات من جديد يشار إلى أن محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي, سبق وأصدرت في شهر فبراير الماضي حكمها في قضية “أحداث عنف عين شمس” , التي لقيت فيها الصحفية ميادة أشرف مصرعها, حيث عاقبت المحكمة 17 متهما بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما, ومعاقبة 8 متهمين بالسجن المشدد لمدة 15 عاما , ومعاقبة متهم “حدث ” بالسجن لمدة 15 عاما , ومعاقبة 3 متهمين بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات, ومعاقبة متهم “حدث ” بالسجن لمدة 10 سنوات, ومعاقبة 3 متهمين بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات, وبراءة 15 متهما

آخرين مما أسند إليهم من اتهامات.