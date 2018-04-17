القاهرة-أ ش أ

أمرت النيابة الإدارية بإلقاء القبض على مسئول بمكتب بريد العمرانية حال تواجده بسراي النيابة الإدارية بالجيزة, وذلك لثبوت اختلاسه ما يقارب 175 ألف جنيه من حسابات التوفير وأرباب المعاشات.

وذكر المستشار محمد سمير المتحدث الرسمي بإسم النيابة الادارية في بيان اليوم إنه صدر حكم قضائي من محكمة جنايات الجيزة ضد مسئول بمكتب بريد لعمرانية بالسجن المؤبد وإلزامه برد المبلغ وغرامة مساوية للمبلغ المختلس, حيث تم تسليم المتهم لقوة قسم شرطة الدقي وذلك تنفيذا للحكم آنف البيان.